 

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ

03.01.2022, 13:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан. 

Как информирует Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ. 

В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Астрономы обнаружили группу свободно плавающих планет

15.09 / Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане

11.08 / В Чехии допустили «американский след» в высылке российских дипломатов из Словакии

04.08 / Осужденного за шпионаж Уилана перевели в другую колонию

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета

26.04 / Премьер-министр Польши созвал срочное заседание премьеров стран Вышеградской группы из-за действий РФ

08.07 / На полигоне под Харьковом весь июль будут проходить боевые стрельбы, граждан просят не приближаться

17.12 / В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом

02.01 / Детям разрешили оформлять прописку через Госуслуги

01.12 / Twitter не стал удалять публикацию Китая о преступлениях австралийских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика