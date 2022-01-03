В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ

В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.

Как информирует Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.

В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».