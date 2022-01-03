Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

В результате подача воды в Первомайск прекращена полностью, а в Алчевске, Брянке, Стаханове, Кировске и Перевальском районе ограничена, передает RT в Telegram.

Вместе с тем Народная милиция ЛНР сообщила о размещении бронетехники ВСУ вблизи жилых домов села Новозвановка у линии соприкосновения.