 

Назван десерт, который полезно употреблять каждое утро

03.01.2022, 13:00, Разное
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Ученые провели новое исследование, в результате которого заметили необычную закономерность. Оказалось, что употребление мороженого по утрам на ежедневной основе приводит к развитию умственных способностей человека.
Согласно данным специалистов, этот десерт оказывает позитивное влияние на активную деятельность головного мозга, а также стимулирует ее, тем самым улучшая интеллектуальные способности. К такому выводу пришли работники японского клинического центра.

В рамках проведения экспериментов были приглашены добровольцы, которые постоянно ели мороженое на завтрак. После этого испытуемые выполняли разного рода тестовые задания, направленные на определение степени мозговой активности. Так, исследователи отметили, что в последствии употребления десерта по утрам, умственная активность человека значительно увеличивается.

Врачи также признались, что в ходе проведения испытаний, у них не получилось выявить причину, в результате которое мороженое воздействует на организм и центральный отдел нервной системы именно таким образом.

Источник: grodno24.com



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