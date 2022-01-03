Врач Исанбаев назвал последствия употребления пиццы с газировкой

Врач, специализирующийся по снижению веса, Павел Исанбаев рассказал, какие процессы произойдут в организме, если включить пиццу в ежедневный рацион.

По словам специалиста, пицца представляет собой нейтральное блюдо, своего рода «конструктор», потому что собрать ее можно абсолютно по-разному. Уровень вреда зависит и от того, является ли пицца основополагающей частью рациона или простым дополнением к приему пищи. Оказывает влияние и то, покупает ли человек готовую пиццу или же готовит самостоятельно. Кроме того, важно обращать внимание на состав ингредиентов.

Потенциальную опасность в себе несет чрезмерное количество калорий. В состав покупной пиццы зачастую входят различные жирные соусы, колбасные изделия, несколько вариаций сыра, майонез. При самостоятельном приготовлении блюда, есть возможность исключить из него колбасу, просто заменив продукт на мясо, можно также избавиться от соуса.

Люди, отдающие предпочтение низкоуглеводному типу питания, не редко делают пиццу с пониженной калорийностью. Обычно ее основа делается из фарша, а не теста. Исанбаев отметил, что хлебопекарная мука состоит из обыкновенных углеводов. Продукт оказывает воздействие на уровень сахара в крови, повышая его, а также приводит к быстрому возникновению чувства голода. Помимо этого, в долгосрочной перспективе имеется риск набора лишнего веса.

Именно по этой причине хлебопекарную муку можно заменить на ржаную, рисовую или же, цельнозерновую. Рисовая мука станет оптимальным вариантом для тех, кто страдает от непереносимости глютена.

Так, эксперт пришел к выводу, что пиццу, приготовленную из полезных ингредиентов, разрешается есть практически на ежедневной основе. Пиццу, в которую входят жирные продукты, тоже не запрещается, но следует есть ее в умеренных количествах и небольшими порциями. Исанбаев добавил, что покупную пиццу лучше не запивать газированными напитками, потому что в последствие смешивания сладкого с жирным за один раз, происходит колебание глюкозы. Все это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и повышает риск возникновения лишнего веса.

Если человек еще и имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, провоцируются обострения гастрита, вздутие живота и т.д. У людей, подросткового возраста, сочетание жирного и сладкого способствует проблемам с кожей, а также является провокатором постоянных перемен настроения и раздражительности.

Источник: rsport.ria.ru