 

Байден и Зеленский обсудили…

03.01.2022, 12:58, Разное
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…предстоящие переговоры РФ и США по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонные переговоры. Главы двух государств обсудили, в частности, предстоящие переговоры РФ и США по гарантиям безопасности, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять, что

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если РФ продолжит вторжение в Украину», — отмечается в сообщении.

Лидеры США и Украины выразили поддержку предстоящим переговорам Москвы и Вашингтона по безопасности, Совету Россия—НАТО и обсуждению по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили в Белом доме.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя», отметила американская сторона. «Байден также подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата», — добавили в Белом доме.

Зеленский сообщил на своей странице в твиттере, что в ходе телефонного разговора с Байденом обсудил и совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности.

«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений.

Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины», — написал Зеленский.

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В конце декабря Белый дом назвал даты переговоров США, НАТО и ОБСЕ с Россией. Переговоры РФ и США по контролю над вооружениями и ситуации на Украине запланированы на 10 января. На 12 января заседание Совета Россия—НАТО пройдет 12 января, встреча в рамках ОБСЕ может состояться 13 января. «США надеются на сотрудничество с Россией», — пояснила американская сторона. Со стороны РФ переговоры будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных.

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Предыдущие телефонные переговоры Байдена и Зеленского состоялись 10 декабря. Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования, возможная эскалация конфликта на Донбассе, российский газопровод «Северный поток-2». США подчеркнули, что, в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину, США и их европейские союзники ответят «решительными экономическими мерами».

Источник: Новая газета



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