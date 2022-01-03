Пограничники разоблачили украинца, который перевозил в Польшу патроны

Как отметили в ведомстве, гражданин Украины на автомобиле Honda направлялся к пункту пропуска “Краковец” для выезда из страны.

“Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля”, – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, группа осмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Об инциденте в пункте пропуска пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.

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