 

Пограничники разоблачили украинца, который перевозил в Польшу патроны

03.01.2022, 12:52, Новости дня
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Как отметили в ведомстве, гражданин Украины на автомобиле Honda направлялся к пункту пропуска “Краковец” для выезда из страны. 

“Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля”, – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, группа осмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Об инциденте в пункте пропуска пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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