Пограничники разоблачили украинца, который перевозил в Польшу патроны
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Как отметили в ведомстве, гражданин Украины на автомобиле Honda направлялся к пункту пропуска “Краковец” для выезда из страны.
“Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля”, – говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, группа осмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.
Об инциденте в пункте пропуска пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.
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