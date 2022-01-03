Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса

Ингредиенты: мука пшеничная – 250 г, дрожжи сухие – 8 г, молоко – 75 мл, теплая вода – 20 мл, ванильный сахар – 10 г, тросниковый сахар – 50 г, цукаты манго, цукаты мандарина, изюм, вяленая клюква – по 40 г, сок апельсина – 200 мл, миндальный орех жареный – 50 г, сливочное масло – 100 г в тесто и 40 г для смазки, цедра одного лимона, соль – 2 г, ром – 15 мл, мускатный орех на кончике чайной ложки.

Смешать муку, дрожжи, сахар, ванилин, налить теплую воду, перемешать. Цукаты, изюм, клюкву залить горячим апельсиновым соком.

К разогретому молоку добавить сливочное масло, перемешать. Добавить в тесто ром, мускатный орех, измельченный миндальный орех, цукаты.

Раскатать тесто до 1,5–2 см, завернуть. Отправить на 40 минут в духовку. Готовый штоллен смазать маслом, после того как он останет, посыпать сахарной пудрой.

“Дайте штоллену полежать хотя бы 3–4 дня”, – посоветовал Люлько.

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Публикация от Николаи * Люлько (@nikolay_lyulko)

Контекст:

Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка. Овальная вытянутая форма этого кекса символизирует спеленутого младенца Иисуса Христа.

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