Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек

По словам политика, это произошло в начальных классах интерната, когда он из сумки своей учительницы Галины Ивановны Архипенко украл один рубль. Ляшко отметил, что попросил у нее за это прощения уже во взрослом возрасте.

“Я украл один раз, и мне стыдно по сегодняшний день. Я у своей учительницы украл рубль. Из кошелька, из сумки. Как было? По-моему, первый или второй класс был. Вытащил кошелек, оттуда вытащил рубль и с этим рублем побежал в кафе покупать какой-то пончик”, – рассказал Ляшко.

По словам политика, в то время ему постоянно хотелось есть.

“Сейчас мне миллион положи – я его не вытащу”, – подытожил он.

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. На момент рождения его матери Любови Ляшко было 19 лет. Когда Олегу Ляшко исполнилось два года, отец оставил семью, а мать оформила сына в Прилуцкий детский дом. По словам Олега Ляшко, он не держит зла на мать и поддерживает с ней хорошие отношения.

Ляшко был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

—