 

Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек

03.01.2022, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам политика, это произошло в начальных классах интерната, когда он из сумки своей учительницы Галины Ивановны Архипенко украл один рубль. Ляшко отметил, что попросил у нее за это прощения уже во взрослом возрасте.

“Я украл один раз, и мне стыдно по сегодняшний день. Я у своей учительницы украл рубль. Из кошелька, из сумки. Как было? По-моему, первый или второй класс был. Вытащил кошелек, оттуда вытащил рубль и с этим рублем побежал в кафе покупать какой-то пончик”, – рассказал Ляшко.

По словам политика, в то время ему постоянно хотелось есть.

“Сейчас мне миллион положи – я его не вытащу”, – подытожил он.

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. На момент рождения его матери Любови Ляшко было 19 лет. Когда Олегу Ляшко исполнилось два года, отец оставил семью, а мать оформила сына в Прилуцкий детский дом. По словам Олега Ляшко, он не держит зла на мать и поддерживает с ней хорошие отношения.

Ляшко был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Афганистане погиб полицейский в результате нападения на штаб-квартиру ООН

24.08 / Эксперт: Проведенные в отношении Навального в Германии исследования могут быть недостоверными

31.12 / Зеленский назначил Майко послом Украины в Туркменистане

28.02 / Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов в законе

25.07 / Россиянам рассказали, как финансово подготовиться к отпуску

30.11 / Курс гривны снизился ко всем основным валютам

31.07 / Милованов прокомментировал драку с Данилюком и назвал экс-секретаря СНБО гопником

19.11 / Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2»

28.12 / Почти 40% украинцев удовлетворены своей жизнью – опрос

03.09 / Изготовленная при​ участии Украины ракета Vega вывела на орбиту более 50 спутников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика