Новый год – новые тренды. Как подогнать свой гардероб под моду 2022 года
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Тренды приходят и уходят. То, что в 2021-м было очень модным, уже в этом сезоне потеряет свою актуальность. Но некоторые тренды прошлого года настолько хороши, что расставаться с ними нет никакого желания. Как же вписать некогда модные вещи в луки 2022-го? В статье вы найдете несколько подсказок.
Надевайте вязаную жилетку поверх платья
Чтобы образы с вязаной жилеткой по-прежнему смотрелись актуально, надевайте жилет не с обычными джинсами, а поверх платья.
Комбинируйте облегающий топ и юбки длины макси
В 2022-м юбки длины макси возвращаются в высокую моду. Сочетайте их с популярными в 2021 году облегающими топами.
Яркий тотал-лук
Если в 2021-м вы купили трендовую рубашку яркого оттенка, в 2022 году прикупите еще и брюки в тон.
В этом сезоне в тренде яркие тотал-луки, собранные из вещей небазовой расцветки. К примеру, вы можете замиксовать зеленую рубашку оверсайз и облегающие брюки (или легинсы) такого же цвета.
Блейзер и топ
Базовый блейзер в 2022-м рекомендуется сочетать с открытыми топами и прозрачными водолазками.
Сочетайте массивные лоферы и униформу
Высокая мода 2022 не обошлась без стильных лоферов на массивной подошве.
В этом году сочетайте эту обувь с вещами, напоминающими университетскую униформу. Стиль преппи будет актуален, так что обзаведитесь клетчатой юбкой, гольфами и пиджаками.
Носите спортивную обувь… со спортивной одеждой
Мы все знаем, как комбинировать кроссовки с джинсами и женственными платьями. Однако такое сочетание уже порядком надоело.
В 2022-м комбинируйте любимые кроссовки со спортивными вещами: рубашками поло и платьями в спортивном стиле.
Юбка мини и обувь на платформе – актуальное сочетание
Несомненно, комбинация мини-юбки и сапожек на массивной подошве смотрится очень стильно.
Однако в этом году в тренде сочетание мини и обуви на высокой платформе.
Если платформа не для вас, носите мини-юбку с туфлями на широком квадратном каблуке.
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