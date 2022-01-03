 

Новый год – новые тренды. Как подогнать свой гардероб под моду 2022 года

03.01.2022, 12:40, Разное
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Тренды приходят и уходят. То, что в 2021-м было очень модным, уже в этом сезоне потеряет свою актуальность. Но некоторые тренды прошлого года настолько хороши, что расставаться с ними нет никакого желания. Как же вписать некогда модные вещи в луки 2022-го? В статье вы найдете несколько подсказок.

Надевайте вязаную жилетку поверх платья

Чтобы образы с вязаной жилеткой по-прежнему смотрелись актуально, надевайте жилет не с обычными джинсами, а поверх платья.

Комбинируйте облегающий топ и юбки длины макси

В 2022-м юбки длины макси возвращаются в высокую моду. Сочетайте их с популярными в 2021 году облегающими топами.

Яркий тотал-лук

Если в 2021-м вы купили трендовую рубашку яркого оттенка, в 2022 году прикупите еще и брюки в тон.

В этом сезоне в тренде яркие тотал-луки, собранные из вещей небазовой расцветки. К примеру, вы можете замиксовать зеленую рубашку оверсайз и облегающие брюки (или легинсы) такого же цвета.

Блейзер и топ

Базовый блейзер в 2022-м рекомендуется сочетать с открытыми топами и прозрачными водолазками.

Сочетайте массивные лоферы и униформу

Высокая мода 2022 не обошлась без стильных лоферов на массивной подошве.

В этом году сочетайте эту обувь с вещами, напоминающими университетскую униформу. Стиль преппи будет актуален, так что обзаведитесь клетчатой юбкой, гольфами и пиджаками.

Носите спортивную обувь… со спортивной одеждой

Мы все знаем, как комбинировать кроссовки с джинсами и женственными платьями. Однако такое сочетание уже порядком надоело.

В 2022-м комбинируйте любимые кроссовки со спортивными вещами: рубашками поло и платьями в спортивном стиле.

Юбка мини и обувь на платформе – актуальное сочетание

Несомненно, комбинация мини-юбки и сапожек на массивной подошве смотрится очень стильно.

Однако в этом году в тренде сочетание мини и обуви на высокой платформе.

Если платформа не для вас, носите мини-юбку с туфлями на широком квадратном каблуке.



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