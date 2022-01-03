Принты в тон обуви и еще много способов создать потрясающий образ, используя брюки клеш с кроссовками

Несколько лет назад идеальной парой для расклешенных брюк считалась обувь на высоком каблуке. Но время идет, а с ним меняются и модные тенденции. Теперь, когда обувь на низком каблуке и плоском ходу находится на пике популярности, ее тоже стали сочетать с клешем. И, нужно отметить, сочетание плоского хода и расклешенности смотрится очень даже гармонично. Особенно хороши кроссовки. В этой статье представлены примеры стильных сочетаний расклешенных штанов и спортивной обуви.

Белый подходит ко всему

Кроссовки белого цвета сочетаются с вещами черного или любого другого цвета. Сыграйте на разнице фактур и надевайте со спортивной обувью штаны из вельвета.

Разрезы, однотонность, нейтральные тона

Чтобы добавить луку больше динамики, выбирайте штаны с разрезами внизу. Стилисты также рекомендуют подбирать обувь в тон расклешенных брючек, чтобы не ломать силуэт. Гармонично смотрятся и образы, собранные в нейтральной цветовой гамме.

Мягкие ткани, принты, двухцветная обувь

С кроссовками отлично сочетаются штаны в спортивном стиле из мягких стрейчевых материалов. Принтованные штаны хорошо смотрятся с черной обувью. А двухцветную обувь можно замиксовать с однотонными брюками небазовой расцветки.

Обувь: на толстой подошве, заметная, контрастная

С клешем длины макси хорошо смотрится спортивная обувь на толстой подошве. Укороченные джинсы можно сочетать с заметной обувью с принтами или контрастными шнурками. Хороша и игра на контрастах: миксуйте темные штаны и белую обувь.

Принтованная одежда – однотонная обувь

Ищете идеальную пару для своих принтованых расклешенных брюк? Если вы еще не наловчились сочетать принты, выбирайте однотонную обувь классических расцветок.

С голографическим эффектом, в тон принта, на платформе

Сочетайте спортивную обувь с голографическим эффектом и топ в такой же цветовой гамме. Подбирайте обувь такого цвета, который встречается на принтованных брюках. С расклешенными вещами хорошо смотрится высокая платформа.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

В белом цвете или с принтом. Штаны оптимальной длины

С брюками нейтральной расцветки хороша как белая, так и принтованная обувь. И не забудьте выбрать для себя оптимальную длину брючин.

С джинсами однотонными и принтованными

Расклешенные джинсы, как однотонные, так и принтованные, хорошо сочетаются с черными или белыми кроссовками. Акцентируйте талию ремнем, чтобы уравновесить силуэт, а также добавляйте яркие аксессуары.

Обувь небазовых расцветок, с принтами и логотипами

Принтованные кроссовки можно сочетать со штанами необычных расцветок или со змеиным принтом. Просто убедитесь, что обувь по цвету сочетается с одеждой.

Топ, укороченная куртка и кроп-свитер

Чтобы образ с расклешенными штанами и спортивной обувью выглядел пропорционально, выбирайте верх укороченного кроя.