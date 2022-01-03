В российских электросетях понизят напряжение до 110 вольт

Постановлением Минэнерго РФ от 3 января 2022 года в целях экономии в электросетях будет понижено напряжение до 110 вольт вместо существующего норматива в 220 вольт.

В ведомстве пояснили, что мощности отечественных энергосистем всё чаще стали не выдерживать пиковые нагрузки из-за продолжающегося последнее десятилетие процессов урбанизации. Это приводит к веерным отключениям – неудобствам для домохозяйств и убыткам для промышленных предприятий.

По результатам расчетов специалистов научного центра “Сколково” было установлено, что оптимальным для бытовых сетей является напряжение 110 вольт. Помимо уменьшения потребления электроэнергии вдвое, решение поможет перераспределить средства федерального бюджета на социально значимые статьи расходов.

Переход будет проходить поэтапно: до 1 мая 2022 года напряжение будет снижено до 127 вольт, в 2023-2025 годах – до 110. Первыми ощутят перемены жители Дальневосточного федерального округа, завершится реформа а Республике Крым и Калининградской области.

В техническом обосновании законопроекта указано, что теоретический минимум составляет 5 вольт, поскольку именно такое напряжение используется для устройств USB, однако некоторые исследователи говорят о полутора вольтах.

—