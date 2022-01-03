МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
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Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
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