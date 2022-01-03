 

МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

03.01.2022, 12:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / “Язык смотрится отвратительно”, “Пошлость”, “Шалапутная баба”. 47-летняя Королева возмутила фанов

24.05 / Состоялся дебют MINI Cooper SE 2022 модельного года

11.10 / Мнение: Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

18.09 / Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Водяного и Новотошковского – штаб ООС

08.03 / В Украине выиграли самый большой за историю джекпот

01.10 / США решили перебросить F-16 из Германии в Италию для противодействия России

23.11 / В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

06.11 / Экспертиза подтвердила подделку в Раде текста законопроекта №2524, с этим могут быть связаны Гетманцев, Железняк и Разумков – СМИ

22.06 / Пассажиров состава метро в Петербурге вывели на поверхность через тоннель

04.09 / Украина призвала Запад наказать Россию из-за ситуации с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика