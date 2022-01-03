Россиянам решили запретить хранить списанное оружие без ведома Росгвардии

Летом 2022 года россиянам запретят хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон «Об оружии» вступят в силу 29 июня 2022 года.

Списанным оружием считается огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами, передает РИА «Новости».

«Запрещается (…) хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия», – говорится в документе.

Также под запрет попало хранение юрлицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.

Вместе с тем запретят и переделку оружия. Переделкой считается «замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия».

Ранее МВД определило параметры разрешенного охолощенного оружия.