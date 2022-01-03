“Вот это снежинка”, “Милашная дочурка”. Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
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Джанабаева позирует в кадре в золотистом платье с дочерью на руках. Певица нарядила Агату в платье с пышной фатиновой юбкой, дополнив ее образ кружевной повязкой.
“Всем мира, благополучия, счастья и процветания”, – написала певица.
“Вот это снежинка”, – оценили наряд дочери певицы поклонники.
“Милашная дочурка”, – восхитились в сети.
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Контекст:
Джанабаева была участницей группы “ВИА Гра” с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.
Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.
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