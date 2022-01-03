“Маленький цветочек”, “Бубочка”. Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вербинец позировала перед камерой в откровенном золотистом бикини. Она выбрала модель с микроплавками, спущенными до лобка, и бюстгальтером, обнажающим грудь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Украинская Бейонсе”, – заявила подписчица ____o_k_s_a_n_a_______.
Еще в одном пляжном ролике Вербинец станцевала перед камерой и засветила промежность.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Маленький цветочек”, – написал yamnyk05.
“Бубочка”, – отметил rshh.vk.
Контекст:
Юлия Вербинец родилась в Ивано-Франковске 12 апреля 2003 года.
В 2020 году журнал Forbes разместил ее на 21-й строчке рейтинга “20 самых популярных инфлюенсеров Украины”.
На страницу Вербинец в Instagram подписан 1 млн пользователей.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет