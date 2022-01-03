“Маленький цветочек”, “Бубочка”. Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка

Вербинец позировала перед камерой в откровенном золотистом бикини. Она выбрала модель с микроплавками, спущенными до лобка, и бюстгальтером, обнажающим грудь.

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Публикация от YULIA VERBYNETS (@verbaaa.verbaaa)

“Украинская Бейонсе”, – заявила подписчица ____o_k_s_a_n_a_______.

Еще в одном пляжном ролике Вербинец станцевала перед камерой и засветила промежность.

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Публикация от YULIA VERBYNETS (@verbaaa.verbaaa)

“Маленький цветочек”, – написал yamnyk05.

“Бубочка”, – отметил rshh.vk.

Контекст:

Юлия Вербинец родилась в Ивано-Франковске 12 апреля 2003 года.

В 2020 году журнал Forbes разместил ее на 21-й строчке рейтинга “20 самых популярных инфлюенсеров Украины”.

На страницу Вербинец в Instagram подписан 1 млн пользователей.

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