 

Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер

03.01.2022, 12:08, Новости дня
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“Мне комфортно в этом. Мне во всем этом комфортно. Мне комфортно с развязанными шнурками, с разными ботинками”, – признался украинский миллионер.

По словам Корогодского, впервые он купил цветастый пиджак во время поездки в Милан (Италия).

“В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак. Я был с супругой. И попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника, [убитого в 1997 году итальянского модельера Джанни] Версаче: он только умер, только его убили. Я примерил этот цветастый пиджак, и мне сказали: “Он так на вас сидит… Я не могу”. Потом я узнал, что все это постановка, что это оба продавца – и эта волшебная синьора, и продавщица… Но я накупил цветного уже шмотья, рванья столько”, – поделился воспоминаниями Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью Корогодского Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – “техник-электрик”) и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – “электрификация железнодорожного транспорта”). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт. 

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге “25 крупнейших рантье”, составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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