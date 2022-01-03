С деньгами им будет везти лучше остальных: 5 знаков зодиака, которые станут богаче в 2022 году

Будет ли этот год удачливее для меня в плане финансов? Такой вопрос наверняка волнует многих из нас. Астрологи уже знают на него ответ. Они выделили пять счастливчиков, которые точно разбогатеют в 2022 году. По крайней мере, для этого у них есть все возможности. Узнайте, есть ли ли вы в этом списке.

Лев

Вы единственные в этом списке представители стихии Огня, поскольку можете обуздать свои эмоции и не совершать опрометчивых поступков. Это хорошее качество, благодаря которому в наступившем году вы сможете стать богаче и улучшить свое материальное положение.

Доверяйте своей интуиции и в то же время не забывайте подключать логику при принятии решений. Астрологи также рекомендуют представителям вашего знака зодиака перестать быть для окружающих «спасательным кругом». Помните о том, что любая помощь должна быть взаимной.

Дева

Год будет для вас очень продуктивным. В нумерологии ему соответствует цифра шесть, символизирующая креативное мышление. Именно нестандартный подход к делу поможет вам продвинуться вам по карьерной лестнице и преуспеть в бизнесе.

Только в погоне за деньгами и успехом постарайтесь не переусердствовать: в противном случае рискуете довести себя до морального истощения. Не начинайте зарабатывать деньги ради денег, чтобы не стать рабом богатства. У вас должна быть финансовая подушка безопасности, но заниматься накопительством просто для увеличения суммы на счету не стоит.

Весы

Вы и так являетесь мастером эффективной коммуникации, но в 2022 году еще больше раскроете свой потенциал. Вы сможете договориться, о чем угодно и с кем угодно, поэтому любые переговоры будут проходить успешно. Удачными будут зимние командировки, а также рабочие поездки в июне и июле. Наибольший карьерный рост ожидается у тех, кто работают в сфере продаж.

А вот с покупками, особенно крупными, постарайтесь быть осторожнее. Велик риск потратить деньги на ненужную или некачественную вещь. Избегайте транжирства, планируйте бюджет наперед.

Козерог

Тотемным животным 2022 года является Тигр, символизирующий спокойствие, рассудительность. Он видит добычу и знает, когда лучше ее поймать, чтобы потратить минимум энергии.

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Аналогичным образом ведете себя вы в плане карьеры и финансов. Вы сначала вынашиваете план действий, а потом стремительно воплощаете задуманное в жизнь. В текущем году данная стратегия будет весьма удачной и принесет свои плоды. В финансовом плане представители вашего знака будут самыми успешными из всего зодиакального круга.

Рыбы

Вам будет невероятно везти во всех начинаниях. Именно в этом году велики шансы на то, чтобы найти достойную работу или запустить свой бизнес. Единственное, чего стоит избегать, — это необдуманных решений. Помните о том, что тотемное животное Тигр не любит безрассудства и отсутствия четкой стратегии в действиях. Поэтому вам будет лучше руководствоваться пословицей «семь раз отмерь — один раз отрежь». Тогда вам точно удастся достичь поставленных целей.

Если будете вести себя правильно, судьба преподнесет вам щедрый подарок в виде улучшения материального положения, богатства. Вы сможете выйти на качественно новый уровень жизни.