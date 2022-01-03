 

«Причинять боль другим – всегда худший выбор!»: мотивационные напутствия отца дочери, вступающей во взрослую жизнь

03.01.2022, 11:56, Разное
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Жизнь – это невероятное, интересное, захватывающее, но одновременно и сложное путешествие. К сожалению, не существует точных инструкций, как нужно жить, чтобы все было хорошо. Но мы можем прислушаться к мудрым наставлениям старшего поколения.

Хотите узнать мотивационные напутствия мудрого отца дочери, вступающей во взрослую жизнь? Тогда ознакомьтесь с нижеприведенной информацией. Возможно, она поможет вам принимать правильные решения в сложных ситуациях.

Совет первый

Когда кто-то делает вам комплимент, вы должны сохранять спокойствие. Поблагодарите человека за похвалу, но не позволяйте ей ошеломить вас, повлиять на ваше отношение к себе. Не позволяйте комплименту превращаться в живительную влагу, способствующую росту вашей гордыни.

Совет второй

Вы должны понимать, что для всего требуются время, мотивация и усилия. Например, яблоки не могут сами превратиться в варенье, а пшеница не может сама преобразоваться в хлеб.

Совет третий

Вы должны относиться уважительно к пожилым людям, даже если они не являются вашими родственниками или знакомыми. Не допускайте панибратства, так как это может нарушить границы и стать оскорблением.

Совет четвертый

Вы можете дружить с людьми, которые богаче и успешнее вас. Но не делайте из денег культа!

Совет пятый

Причинять боль другим – это всегда худший выбор! Помните об этом во все периоды своей жизни. Боль нельзя причинять людям в любой ситуации.

Совет шестой

Вы должны понимать, что папа и мама – это самые близкие для вас люди. Их не заменят материальные ценности и самые лучшие торговые марки. Поэтому всегда нужно дорожить семейной любовью, а не дорогими вещами.

Совет седьмой

Проснувшись, ребенок (речь идет о взрослом ребенке) должен звонить отцу или матери, чтобы поинтересоваться здоровьем и делами родителей, а не просматривать социальные сети.

Совет восьмой

Если вы допустили ошибку, вам нужно признать ее. Невозможно исправить даже самую мелкую оплошность, если вы не хотите даже думать о ней.

Совет девятый

Когда вы хвастаетесь перед окружающими тем, насколько вы хороши, старайтесь следить за своим самомнением. Вам следует научиться быть более скромными. Также нужно быть терпимыми к недостаткам своих друзей и не считать, что вы лучше всех.

Совет десятый

Помните советы своего отца и других мудрых родственников. Не старайтесь произвести обманное впечатление, когда встречаетесь с кем-то, кто более могущественный, чем вы. Не запугивайте кого-то, кто честнее вас. Не смотрите свысока на людей, которые ниже вас по статусу или занимаемой должности.



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