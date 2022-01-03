Мнение: Почему амиши так долго живут

Средняя продолжительность жизни амишей — около 72 лет. Это на шесть лет меньше, чем у обычных американцев, которые ездят на автомобилях, пользуются продвинутой техникой и наслаждаются пусть дорогим, но всё же современным медицинским обслуживанием.

Удивительно высокий показатель для членов сообщества, которое принципиально заморозило свой быт примерно на уровне 18-го века. Лошади — да, телеги и плуги — да, паровые тракторы — нет, электричество — нет. Амиши живут, как зажиточные крестьяне в пушкинскую эпоху, вручную обрабатывая землю или занимаясь каким-нибудь простым ремеслом.

Скептики говорят, что амиши всё же пользуются современной медициной, приезжая ради этого в близлежащие американские города. Отчасти это верно, пользуются. В отличие от Свидетелей Иеговы, например, амиши спокойно относятся к любым видам медицинского вмешательства. И всё же лечиться амиши предпочитают «народными» средствами, то есть разного рода пустышками. Более того, продолжительность жизни амишей остаётся примерно на одном уровне на протяжении последних двухсот лет — то есть они были относительными долгожителями ещё тогда, когда ничего похожего на нормальную медицину в США и близко не было.

Такую неожиданно высокую продолжительность жизни амишей можно объяснить довольно просто: врачи пока что не волшебники, поэтому качество медицины — важный, однако всё же второстепенный фактор. Амиши ведут здоровый образ жизни, занимаются физическим трудом, избегают вредных привычек. Амиши поддерживают хорошее расположение духа и религиозный настрой, которые помогают им переносить неизбежные житейские трудности. Амиши не смотрят новости, не переживают из-за политики или разводов кинозвёзд. Амиши сознательно ограничивают образование восемью классами. В стандартной семье амишей можно обнаружить от 5 до 10 детей.

Понятно, что у общин амишей есть ряд серьёзных проблем: ушедшие оттуда отступники рассказывают иногда весьма некрасивые истории. Я не идеализирую амишей и ни в коем случае не предлагаю ехать в США, чтобы вступить в их общину, спрятав тем самым голову от повседневных хлопот нашего большого мира. Я смотрю на амишей как на контрольную группу, то есть как на тех кроликов, которых учёный оставил для сравнения с «проколотыми». Сравнивая амишей и светских американцев, можно сделать несколько важных выводов — в том числе и о российском обществе.

Главный из них — материальное благосостояние не имеет большого значения ни для счастья, ни для здоровья. Очень простая жизнь, которую современный обыватель счёл бы невыносимо бедной, в итоге оказывается более приятной и более выгодной, нежели стандартные джентльменские наборы 21-века: квартира, машина, дача, айфон, Турция и так далее, вплоть до стейка из мраморной говядины, поедаемого под ирландское пиво.

Некоторые полагают, будто причины наших нечастий следует искать в офисной каторге, забирающей по 8 часов каждый рабочий день, плюс час на обед, плюс три часа на дорогу туда и обратно. Возражу. Опыт показывает, что неработающие люди, если они живут по стандартным шаблонам потребления, страдают и унывают даже сильнее. Великовозрастный бездельник, которого кормят родители, обычно несчастен, равно как и вечно отдыхающая домохозяйка. Кроме того, амиши-то как раз работают, причём много. Традиционная крестьянская жизнь лениться особо не даёт.

Обратите внимание, в самой по себе бедности ничего здорового нет — пример Советского Союза достаточно показателен. Важен именно сознательный отказ от потребления, сознательная простота. Есть сомнительного вида картошку с химическим маргарином, так как ничего другого в магазине нет — это одно. Есть отборную картошку со своего собственного поля, смазывать её хорошим маслом, добавлять в блюдо купленную у соседа-мясника говядину — совершенно другое.

Второй вывод — врачи врачами, но всё же наше здоровье на 90% зависит не от врачей, а от нас самих. Отказ от алкоголя, отказ от чернушных новостей про политику и катастрофы, простая диета и умеренные физические нагрузки — вот нехитрые рецепты, способные сделать для наших организмов больше, чем ежемесячное посещение самых дорогих клиник города.

Разумеется, одно не исключает другого. Если простой и здоровый образ жизни может прибавить 20 лет, то хорошие врачи могут добавить ещё 10. Кроме того, продолжительность жизни — это далеко не всё. Врачи часто могут сделать нашу жизнь значительно более комфортной, вылечив какое-нибудь неопасное, но весьма неприятное заболевание — типа кариеса, например. Избегать врачей в 21-м веке — большая ошибка… особенно если учесть генное программирование и прочие перспективные разработки, которые должны пойти в массы уже в ближайшие десятилетия.

Средняя продолжительность жизни в России — 72 года, и это при том, что мы, в отличие от амишей, современной медициной пользуемся вовсю. Кажется, мы недорабатываем на других направлениях: много пьём, часто унываем, предаёмся праздности и порокам.