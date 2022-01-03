В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду

“С Новым годом, пане-господарю!” – написала она.

На фото Ющенко изображен на диване возле елки в обнимку с женой своего племянника.

Украинские СМИ обратили внимание, что Ющенко изменился внешне. Издание “Сегодня” отметило, что 67-летний экс-президент “отрастил бороду и усы”. О кардинальной смене имиджа также проинформировало агентство УНИАН.

Вскоре после публикации в СМИ жена племянника Ющенко удалила совместное фото с ним.

Фото: Катерина Ющенко / Facebook

Контекст:

Виктор Ющенко – третий украинский президент. Он занимал пост с 2005-го по 2010 год.

Ярослав Ющенко (1980) – сын старшего брата Виктора Ющенко Петра. С 2005-го по 2006 год он был заместителем главы Харьковской областной государственной администрации Арсена Авакова.

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