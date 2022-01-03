 

“Какие груди! Надежда – желанная милфа”. Мейхер показала грудь в тесном платье

03.01.2022, 11:24, Новости дня
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“Оберегайте себя! Своего внутреннего ребенка… Наполните его любовью, мысленно обнимайте – в радости и в горе… Поговорите в периоды трудностей и в мгновения радости и счастья… Как с самым лучшим другом. Вернее и надежнее нет. Балуйте себя! Сочетайте свой внешний и внутренний миры – они едины: в сиянии ваших глаз, в разнообразии ваших образов!” – написала певица.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Какие груди! Огонь! Надежда – желанная милфа”, – прокомментировал подписчик berezhanov_s.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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