 

“Самая красивая во всем мире!” 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку

03.01.2022, 11:24, Новости дня
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Актриса позировала в черном цельном купальнике и повязанном на бедрах полупрозрачном красном парео. На фото крупным планом видно пятую точку Хайек.

“Готова к новым приключениям”, – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Сальма Хайек – самая красивая во всем мире!” – прокомментировал подписчик myworldhayek.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”.

“Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Его мировая премьера состоялась 24 ноября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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