 

BMW опубликовала тизер на «заряженный» универсал M3 Touring

03.01.2022, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания BMW частично рассекретила обновленный «заряженный» универсал BMW M3 Touring.

Официальная премьера новой модели состоится в наступившем году. Автомобиль имеет привлекательный дизайн, выраженный в форме головной оптики. Кроме того, универсал обладает более агрессивным дизайном кузова, а также автоматической трансмиссией. Разработчики применили систему полного привода для более надежной езды по любым поверхностям.

Вместе с тем ранее уже удавалось обнаружить тестовый образец универсала BMW M3 Touring, тогда как будущая модель сможет похвастаться еще более стильным видом. Уровень производительности и другие технические данные будут объявлены несколько позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Украинским военнослужащим повысят пенсии – Шмыгаль

15.07 / Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

13.03 / Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми украинских регионах – Минздрав

15.03 / Новый источник вирусов обнаружен в Китае

27.06 / “Динамо” и ЦСКА завершили встречу без забитых мячей

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

07.11 / Ведущий Колтовой незадолго до гибели показал видео из самолета

20.07 / Уровень доверия к ОП и СПЧ за полгода вырос в два раза

26.01 / Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – Шмыгаль

06.03 / Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика