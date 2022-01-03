BMW опубликовала тизер на «заряженный» универсал M3 Touring

Компания BMW частично рассекретила обновленный «заряженный» универсал BMW M3 Touring.

Официальная премьера новой модели состоится в наступившем году. Автомобиль имеет привлекательный дизайн, выраженный в форме головной оптики. Кроме того, универсал обладает более агрессивным дизайном кузова, а также автоматической трансмиссией. Разработчики применили систему полного привода для более надежной езды по любым поверхностям.

Вместе с тем ранее уже удавалось обнаружить тестовый образец универсала BMW M3 Touring, тогда как будущая модель сможет похвастаться еще более стильным видом. Уровень производительности и другие технические данные будут объявлены несколько позже.