Какой цвет подойдет женщине за 60: подборка оттенков окрашивания волос, модных в 2022 году

Что лучше всего дополнит ваш уютный и стильный образ, как не абсолютно новый цвет волос? Вы можете стать яркой блондинкой, рыжей или драматичной жгучей брюнеткой. Женщинам после шестидесяти подходят объемные окрашивания, не требующие особого ухода.

Хотите узнать, какой цвет волос подойдет именно вам? Тогда быстрее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Богатый каштан

В качестве разнообразия можете попробовать глубокий зимний цвет, насыщенный, как каштан. Он идеально подходит для женщин старше 60 лет. Каштан добавляет глубины чертам лица.

Нежная смесь черного и баклажанового

Прекрасный вариант для женщин старше 60 – нежный черный с примесью баклажанового. Это один из самых красивых зимних цветов. Глубокая и яркая цветовая гамма идеально подходит для тех, кто хочет добавить смелости своему образу.

Медь

Выберите медный цвет, чтобы придать волосам естественный теплый отлив. Отличный вариант для женщин старше 60 лет, которые не боятся экспериментов.

Черная вишня

Черный с оттенком вишни – шикарный вариант для зимнего эксперимента. Такая цветовая гамма идеально подходит женщинам старше 60 лет, придавая волосам блеск и глубину.

Темно-коричневый с теплыми бликами и мелированием

Попробуйте теплое мелирование в дуэте с темно-каштановым отливом. Добавление мягких и ярких бликов на темные волосы омолодит и добавит образу глубины.

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Яркая блондинка

Хотите чего-то нового? Тогда выберите окрашивание в блондинку, чтобы отличаться прекрасной яркостью. Белый блонд – отличный вариант для женщин старше 60 лет.

Приглушенные блики баклажанового

Приглушенные блики баклажанового цвета создают приятный свежий оттенок, который хорошо сочетается с естественными темными прядями. Результат выглядит изящно, но эффектно, что делает эту цветовую тенденцию подходящей даже для женщин постарше!

Медовые акценты

Объемные золотисто-медовые акценты создают теплый сочный оттенок, который невероятно гармонирует с уютной зимней погодой. Цвет выглядит классически и идеально подходит для 60-летних красавиц со светлым оттенком кожи.

Грибовидно-коричневый с приглушенными светлыми бликами

Оттенок грибовидно-коричневого цвета в соседстве с прямыми светлыми бликами скроет возраст и подчеркнет яркие черты лица. Такая комбинация – это апгрейд классических коричневых окрашиваний.

Корица красная

Насыщенный красный цвет корицы обязательно добавит пикантности вашему зимнему образу. Это выглядит смело и весело! Кроме того, такое окрашивание не потребует особого ухода, если вы от природы рыжеволоса.