 

В Госдуме попросили проверить лицензии цирков и зоопарков

03.01.2022, 10:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить лицензии для осуществления деятельности у зоопарков, цирков и других учреждений, где содержатся животные.

«Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству», – говорится в тексте документа, передает РИА «Новости». 

Депутат отметил, что Федеральный закон №498, который регламентирует порядок обращения с животными, предусматривает, что до 1 января 2021 года ряд организаций, работа которых связана с содержанием животных, должны были получить специальную лицензию. При этом с 1 января 2022 года без лицензии данные учреждения не могут работать.

Ранее Бурматов сказал газете ВЗГЛЯД, что на данный момент существует лишь уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, чего абсолютно недостаточно. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Лионель Месси заболел коронавирусом

16.08 / Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

19.12 / Boeing из Игарки приготовился к вынужденной посадке в Сургуте

21.09 / Если конфликт между “Слугой народа” и Разумковым будет нарастать, Зеленский может вмешаться – Подоляк

18.10 / Главу Выборгского района Ленобласти задержали за хищение 700 млн рублей

28.11 / МВФ отказал Украине в экстренной помощи – глава Минфина

02.09 / Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США

14.08 / Литва захотела дать денег пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

10.07 / «Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

19.10 / Саакашвили голодает 19-й день. Сегодня консилиум врачей решит, нужна ли ему госпитализация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика