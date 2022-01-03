В Госдуме попросили проверить лицензии цирков и зоопарков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить лицензии для осуществления деятельности у зоопарков, цирков и других учреждений, где содержатся животные.

«Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству», – говорится в тексте документа, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что Федеральный закон №498, который регламентирует порядок обращения с животными, предусматривает, что до 1 января 2021 года ряд организаций, работа которых связана с содержанием животных, должны были получить специальную лицензию. При этом с 1 января 2022 года без лицензии данные учреждения не могут работать.

Ранее Бурматов сказал газете ВЗГЛЯД, что на данный момент существует лишь уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, чего абсолютно недостаточно.