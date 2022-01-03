 

Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

03.01.2022, 10:52, Разное
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Градоначальник отметил, что в старшей школе появились новые виды предпрофессиональных классов, а также медицинские и предпринимательские. Увеличилось количество популярных IT-классов, сказал мэр.

“В рамках инженерной специализации старшеклассники теперь могут получать новые направления, атомные и курчатовские классы”, – рассказал Собянин.

К проекту присоединилось 75 школ. Уже половина всех старшеклассников во всех районах Москвы учатся в предпрофессиональных классах. В ближайшие годы эта возможность будет предоставлена еще большему количеству учеников.

Также Собянин отметил инновации Московской электронной школы (МЭШ). Благодаря интеграции с ведущими отечественными образовательными платформам, в библиотеке МЭШ появилось 45 тысяч качественных учебных материалов. Они пользуются спросом у школьников и учителей.

Добавление новых виртуальных лабораторий расширило функционал МЭШ. Теперь школьники могут формировать личное портфолио достижений, рассказал Собянин.

За последние годы Москва значительно увеличила вложения в образовательную сферу. В 2020 году на программу “Столичное образование” было выделено 415,5 миллиарда рублей, в 2021-м – 428,9 миллиарда.

Москва является одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. С 2018 года все столичные школы оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, учителя пользуются ноутбуками и другими техническими средствами.



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