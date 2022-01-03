Почему в России не нужны бесплатные контрацептивы – Личное мнение

Главная медицинская новость наступившего года пришла из Франции. Женщинам до 25 лет теперь бесплатно полагаются контрацептивы.

Таблетки. Спирали. Пластыри. Наши феминистки скачут от счастья, либеральная общественность одобряет.



Фото: Соцсети

Вот бы в России так! Ну, это они так хотят — я против.

Обоснованием бесплатных контрацептивов в странах Европы — например, в Великобритании так вообще женщины всех возрастов получают их просто так — является предпосылка, что у молодых гражданок нет денег.

Таблетки якобы наносят урон по кошельку.

Конечно, молодые девушки рады. Сэкономили, получили бесплатно, пьют — не рожают.

Как следствие — демографический кризис. Доля местного населения катастрофически сокращается — все ведь очень умные, все живут для себя, никто не хочет тратить молодость на ребёнка.

Вы думаете, что Меркель из доброты душевной приглашала мигрантов в Германию? Да нет, конечно же, всё дело в том, что сокращающееся население наносит удар по экономике.

При этом, люди ещё и живут дольше. Получается, что на одного молодого работника становится всё больше и больше пенсионеров.

Такими темпами, даже если ввести налоги под 100 процентов, их всё равно не хватит, чтобы спасти экономику и сохранить социальные льготы.

Теперь давайте представим, что в России тоже станут раздавать бесплатно таблетки. Контрацептивы начнут использовать молодые люди, которым рожать бы, растить детей, но… Но не станут — у них таблетки бесплатные.

Что в этом хорошего?

Вы извините, но я совсем уж прямо, ладно? Даже залёт — это всё равно хорошо.

Да, не хотела ребёнка, но забеременела. Родится малыш, женщина станет матерью и будет счастлива.

А вы как считаете? Хотите как во Франции? Я — нет.

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