 

Почему в России не нужны бесплатные контрацептивы – Личное мнение

03.01.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главная медицинская новость наступившего года пришла из Франции. Женщинам до 25 лет теперь бесплатно полагаются контрацептивы.

Таблетки. Спирали. Пластыри. Наши феминистки скачут от счастья, либеральная общественность одобряет.


Фото: Соцсети

Вот бы в России так! Ну, это они так хотят — я против.

Обоснованием бесплатных контрацептивов в странах Европы — например, в Великобритании так вообще женщины всех возрастов получают их просто так — является предпосылка, что у молодых гражданок нет денег.

Таблетки якобы наносят урон по кошельку.

Конечно, молодые девушки рады. Сэкономили, получили бесплатно, пьют — не рожают.

Как следствие — демографический кризис. Доля местного населения катастрофически сокращается — все ведь очень умные, все живут для себя, никто не хочет тратить молодость на ребёнка.

Вы думаете, что Меркель из доброты душевной приглашала мигрантов в Германию? Да нет, конечно же, всё дело в том, что сокращающееся население наносит удар по экономике.

При этом, люди ещё и живут дольше. Получается, что на одного молодого работника становится всё больше и больше пенсионеров.

Такими темпами, даже если ввести налоги под 100 процентов, их всё равно не хватит, чтобы спасти экономику и сохранить социальные льготы.

Теперь давайте представим, что в России тоже станут раздавать бесплатно таблетки. Контрацептивы начнут использовать молодые люди, которым рожать бы, растить детей, но… Но не станут — у них таблетки бесплатные.

Что в этом хорошего?

Вы извините, но я совсем уж прямо, ладно? Даже залёт — это всё равно хорошо.

Да, не хотела ребёнка, но забеременела. Родится малыш, женщина станет матерью и будет счастлива.

А вы как считаете? Хотите как во Франции? Я — нет.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет

27.11 / «Буков ковчег» таранит закон

04.11 / Мнение: Вопрос экспертам по фальсификациям американских выборов

19.03 / Скандалы: Химики двойного назначения

14.09 / Самолет из прошлого?

14.09 / «В 50 лет любовные истории могут быть. Но есть разница»: Юлия Меньшова о фильмах «Секс в большом городе» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

20.01 / Ученые: Осы-полисты способны узнавать друг друга «в лицо», как люди

25.08 / Ванга говорила, что определенные вещи могут принести в дом счастье: живые растения, мед и не только

15.06 / Блузка с бантом смотрится очень элегантно и женственно: какие детали дополнят образ (фото)

12.11 / Мнение: Как инженеру переучиться на программиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика