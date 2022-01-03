 

Ученые окрыли новый способ лечения воспалительных заболеваний кишечника

03.01.2022, 10:48, Разное
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Ученые университета Токио провели новое исследование. В результате они пришли к выводу, что полифенольное соединение, более известное, как птеростильбен имеет значительные иммуносупрессивные функции. По этой причине вещество становится возможным вариантом для лечения воспалительных заболеваний, пришедших в хроническую фазу.
По словам члена исследовательской группы Такуя Яширо, специалистам предварительно было известно, что полифенол ресвератрол действует, как сильный иммуномодулятор, а также оказывает противовоспалительный эффект. Особенно это помогает во время язвенного колита.

По этой причине исследователи решили проанализировать возможности других химических соединений, имеющих схожую с ресвератролом структуру. Эксперты предположили, что они могут послужить новейшим вариантом для избавления от заболеваний кишечника.

Данные предположения оказались верными и с помощью полученных данных команда ученых выявила несколько новых вариаций лечения не только нарушений в работе кишечника, но и других органов. Итоги научной работы показали, что птеростильбен наделен определенными свойствами, позволяющими лечить болезни естественным путем.

Источник: grodno24.com



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