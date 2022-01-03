 

Ида Галич призналась, что иногда чувствует себя одиноко

03.01.2022, 10:48, Разное
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После развода с супругом Аланом Ида Галич не вступала в новые отношения. Она сильно замкнулась в себе, впала в депрессию, а теперь призналась, что чувствует себя одиноко.
Ситуация с расставанием по сей день является для нее болезненной темой. После неудачной попытки построить брак, у Галич возник страх замужества. Телеведущая начала переживать, что скрепленные узы вновь рухнут, а ведь она всю жизнь мечтала связать себя браком однажды и навсегда.

Галич стала гостьей нового выпуска шоу «Начало», в котором рассуждала о своем эмоциональном состоянии. По словам блогерши, если заглянуть в прошлое, она может сказать, что никогда ни за что не стыдилась. Однако на данный момент ей стыдно перед самой собой за испытываемое чувство одиночества.

Она объяснила, что рядом всегда есть, с кем поговорить, но время от времени нет желания этого делать, а ощущение одиночества никуда не уходит. Галич намекнула, что просто отсутствует родная душа и сильное плечо, на которое можно опереться. При этом стандарты современного мира заставляют ее постоянно оставаться сильной, целостной и независимой.

Источник: www.starhit.ru



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