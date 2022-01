В 2021 году в мире убили 45 журналистов – международная федерация

По данным федерации, 20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Северной и Южной Америке, восемь – в Африке, шесть – в Европе и один – на Ближнем Востоке.

Еще двое сотрудников СМИ погибли в результате несчастного случая в Иране.

Федерация приводит статистику по странам, согласно которой наибольшее число убийств представителей медиа произошло в Афганистане (девять случаев) и Мексике (восемь убитых). Еще четырех журналистов убили в Индии и троих – в Пакистане.

По данным МЖФ, 33 журналиста стали жертвами целенаправленных нападений.

#PressFreedom * : 45 journalists and media workers were killed this year while doing their job.

That means 2721 journalists have been killed around the world in the past 30 years. #[email protected] https://t.co/NPmmABpsFM pic.twitter.com/io1YjYFbki

— IFJ (@IFJGlobal) December 31, 2021

В федерации также обратили внимание, что в последнее время журналистов чаще всего убивают за разоблачение коррупции, преступлений и злоупотребления властью в своих общинах, городах и странах. Риски, связанные с вооруженным конфликтом, снизились, так как сотрудники СМИ “все реже освещают крупным планом театр военных действий”.

“В то же время угрозы правлению преступных группировок и наркокартелей от трущоб в Мексике до улиц европейских городов в Греции и Нидерландах продолжают возрастать и являются причиной многих целенаправленных убийств работников СМИ в 2021 году”, – говорится в сообщении.

Также в МЖФ подсчитали, что в 2021 году по всему миру 365 сотрудников СМИ находились в заключении. По данным Европейской федерации журналистов, 95 сотрудников СМИ находятся в заключении в странах Европы. В это число вошли и журналисты, задержанные в оккупированном Россией Крыму.

Контекст:

В докладе отмечается, что эти показатели являются одними из самых низких из зарегистрированных МЖФ за последние годы. Так, в 2020 году федерация зарегистрировала 65 убийств сотрудников СМИ.

В 2019 году в мире, по данным Press Emblem Campaign, были убиты 75 журналистов, в 2018 – 80, сообщали “Репортеры без границ”.

С 1991 года, по данным МЖФ, в мире был убит 2721 журналист.

—