“Показывает сиськи, черт возьми!” Рианна засветила соски крупным планом

Рианна показала грудь крупным планом. Сквозь прозрачную ткань белья она засветила соски.

Певица запечатлена в ванной. У нее на голове шляпа, а на щеках – крем.

“Новый год и я”, – говорится в подписи.

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Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Показывает сиськи в этом году, черт возьми!” – отметил подписчик tray.lynch.735.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

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