 

Свежие снимки семиместной Lada 2024 рассекретили в сети

03.01.2022, 10:36, Новости дня
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Отечественная компания АвтоВАЗ готовит к выходу обновленный внедорожник Lada Niva 2024.

Вместе с тем инсайдеры указали, что будущий автомобиль по внешнему виду будет походить на современные кроссоверы. В компании откажутся от применения 1,6 и 1,8-литровых моторов в пользу более экономичного 1,3-литрового агрегата, который уже используется в паркетниках Renault Arkana. Кроме того, в компании тщательно скрывают любые подробности о будущей новинке.

Ряд экспертов не исключают, что под новинкой подразумевается полностью новая модель, которая выступит преемником для актуальной генерации автомобиля. Пока остальные детали тщательно скрываются отечественными представителями компании АвтоВАЗ.



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