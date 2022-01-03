Свежие снимки семиместной Lada 2024 рассекретили в сети
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Отечественная компания АвтоВАЗ готовит к выходу обновленный внедорожник Lada Niva 2024.
Вместе с тем инсайдеры указали, что будущий автомобиль по внешнему виду будет походить на современные кроссоверы. В компании откажутся от применения 1,6 и 1,8-литровых моторов в пользу более экономичного 1,3-литрового агрегата, который уже используется в паркетниках Renault Arkana. Кроме того, в компании тщательно скрывают любые подробности о будущей новинке.
Ряд экспертов не исключают, что под новинкой подразумевается полностью новая модель, которая выступит преемником для актуальной генерации автомобиля. Пока остальные детали тщательно скрываются отечественными представителями компании АвтоВАЗ.
Смотреть комментарии → Комментариев нет