 

Бренд UzAuto Motors начал выпускать кроссовер Chevrolet Tracker

03.01.2022, 10:36, Новости дня
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Компания UzAuto Motors объявила о начале серийного выпуска новых кроссоверов Chevrolet Tracker.

Уже в текущем году ожидается поступление модели на российском рынке. Новый экземпляр уже доступен на внутреннем рынке по цене от 1,7 миллиона рублей. Серийное производство осуществляется в Китае, тогда как последующая покраска и сварка производится в Узбекистане. Под капотом установлен 1,5-литровым бензиновый мотор. Вместе с тем в дальнейшем появится модификация с 1-литровым агрегатом на 125 л.с.

Модель получила исключительно передний привод. Достоинством кроссовера указали дорожный просвет, который достигает 16 сантиметров. В салоне применили более качественные материалы отделки и мультимедийный экран.



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