Агата Муцениеце раскрыла цену успеха на шоу “Ледниковый период”: “Пару месяцев на обезболивающих”

Популярная актриса Агата Муцениеце не так давно стала гостьей YouTube-шоу “ОК на связи!”, в эфире которого поделилась со зрителями канала некоторыми подробностями своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость рассказала, какую непростую “цену” ей пришлось заплатить за успешное выступление на телешоу “Ледниковый период”.

В ходе знаменитого проекта Агата Муцениеце в паре с фигуристом Александром Энбертом стразу стали одними из фаворитов состязания, а мастерство и уровень прогресса артистки в итоге было оценено очень высоко, причем не только её поклонниками, но и членами профессионального жюри. Однако, как призналась красавица, такой успех отнюдь не был простым: дело в том, что еще в самом начале сезона она в ходе репетиции получила растяжение мышцы плеча, в результате обернувшееся для неё несколькими месяцами болей и дискомфорта. Само же катание на льду во время конкурса фактически было возможным благодаря спецпрепаратам, снижающим болевые ощущения.



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“И на обезболивающих я сидела пару месяцев, плечо не проходило”, – добавила телезвезда. К тому же, по её словам, и до сих пор её тело покрыто многочисленными ссадинами и ушибами, полученными при столкновении с разными препятствиями во время репетиций и выступлений.

Впрочем, в своем участии в телешоу Агата Муцениеце видит, в первую очередь, огромный позитив. По мнению любимицы телезрителей, у неё значительно повысились сила и выносливость, и, таким образом, “Ледниковый период” “закалил её”.