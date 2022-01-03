В Украине за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

“1-го и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию”, – говорится в релизе.

Отмечается, что узнать график работы нужного центра и записаться на прививку можно на сайте или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2035823963247365

В последний день предыдущего года, 31 декабря 2021-го, в Украине сделали 52 тыс. прививок от коронавируса. Всего с начала кампании по иммунизации в стране сделали почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью дополнительную дозу ввели 4063 украинцам, третью бустерную дозу получили 5452 человека.

Как пояснял министр здравоохранения Виктор Ляшко, дополнительную дозу вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым две дозы вакцины могут не дать должной защиты, а бустерная (ревакцинальная) вводится, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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