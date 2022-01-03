Екатерина Стриженова под Новый год неожиданно покинула Россию: “Потом расскажу”

Популярная телеведущая Екатерина Стриженова разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила о своем неожиданном отъезде из РФ в канун встречи Нового года. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Примечательно, что накануне новогоднего праздника Екатерина Стриженова опубликовала в своих Stories несколько загадочное фото. На снимке красавица позирует крупным планом: на лицо телезвезды надета маска, её волосы выглядят слегка растрепанными, а глаза – довольно усталыми. “Этому человеку точно нужно отдохнуть…” – таким слоганом сопроводила изображение хозяйка аккаунта. Впрочем, уже на следующий день выяснилось, что красавица вместе с мужем Александром направилась отмечать Новый год на Мальдивы, и в качестве иллюстрации неожиданного вояжа она опубликовала эффектное видео. В кадрах ролика Стриженова, облаченная в длинное легкое платье белого цвета, под динамичную музыку танцует с бокалом шампанского в теплой морской воде.

Оптимистичную видеопубликацию ведущая дополнила пространной тирадой, отчасти объясняющей её внезапное исчезновение из страны. “Друзья, никому не написала, поздравляю вас сейчас!!! Потом расскажу, как оказалась на другом конце света – ноги в воде, на голове корона, в руках бокал… Ну так поднимем его за то, чтобы мы в Новом году сбросили маски, дышали полной грудью, встречались с друзьями не на похоронах, а на праздниках!!! С Новым годом!!!” – эмоционально поздравила соотечественников Екатерина Стриженова.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры восприняли публикацию знаменитости с оптимизмом. В частности, некоторые подписчики укорили ведущую в том, что в непростое для россиян время она предпочла провести новогоднюю ночь за границей, а не на родине. Более того, кое-кто из визитеров страницы даже предположил, что бурное веселье Стриженовой в ролике объясняется приемом наркотических веществ. Однако абсолютное большинство поклонников, напротив, восприняло приветствие любимицы с восхищением, солидарно ответив ей в комментариях ответными поздравлениями и наполнив ленту публикации хвалебными комплиментами и “влюбленными” эмодзи. За день видеоролик просмотрели более 160 тысяч посетителей страницы телезвезды.