 

Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным

03.01.2022, 8:44, Новости дня
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Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.

По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».

«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России. Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.



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