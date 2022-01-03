Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь

“Это самая хлебная ночь у нас. Это как у цветочников 8 марта или 1 сентября”, – сказал Шура.

По словам 46-летнего артиста, фиксированных гонораров на выступления в праздничную ночь нет.

“Гонорары в новогоднюю ночь у всех разные…. Ну на полмиллиона рублей я сделал подороже [около 200 тыс. грн] Больше не буду ничего говорить, чтобы других не обидеть”, – подчеркнул певец.

Он добавил, что в 2021-м отработал четыре концерта в новогоднюю ночь, хотя его личный рекорд – 12 концертов за ночь.

“По две песни в каждом клубе, это все официально зарегистрировано. $380 тыс. я заработал тогда в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь в 1996 или 1998 году”, – признался Шура.

ВИДЕОВидео: Super / YouTube

Контекст:

Шура (настоящее имя – Александр Медведев) родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. В девять лет мать отдала его в детский дом, позже его оттуда забрала и сама воспитала бабушка по материнской линии. С 13 лет он начал сам зарабатывать, выступая в ресторанах.

Певец получил широкую популярность в конце 1990-х после исполнения песен “Отшумели летние дожди”, “Твори добро”, “Холодная луна” и “Ты не верь слезам”.

В нескольких интервью Шура признавался, что у него была наркотическая и алкогольная зависимость. В середине 2000-х лечился от онкологии, прошел 18 курсов химеотерапии.

—