Рубль показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 23 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,68 рубля. Курс евро вырос на 23 копейки, до 84,75 рубля, передает ТАСС.

Напомним, за минувший год курс рубля незначительно снизился к доллару и резко вырос к евро.