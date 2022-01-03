 

Рубль показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

03.01.2022, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро вырос на 23 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,68 рубля. Курс евро вырос на 23 копейки, до 84,75 рубля, передает ТАСС.

Напомним, за минувший год курс рубля незначительно снизился к доллару и резко вырос к евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Из-за роста числа инфицированных в Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

04.07 / “Голый спуск”: снег заготовили заранее

10.11 / Депутат показала меню столовой Госдумы

06.03 / Россияне назвали желаемую зарплату у своих избранников

12.01 / В США задумались об объявлении импичмента после ухода Трампа из Белого дома

06.05 / N-TV – саммит G7 не помог США и Германии прийти к согласию по «Северному потоку — 2»

20.01 / Российское посольство связалось с экстренными службами после взрыва в Мадриде

03.10 / Суд уже отстранял детектива НАБУ из-за фальсификаций эксперта Педь – адвокат

17.07 / Швейцарские ученые расшифровали мысли человека во время глубокого сна

20.12 / Россияне назвали самый желаемый подарок на Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика