 

В Госдуме предложили разместить на алкоголе «страшные картинки»

03.01.2022, 8:00, Новости дня
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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил обязать распространяющие алкогольную продукцию компании размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретной продукцией.

«В РФ на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», – сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что «алкоголь убивает в любом количестве». «Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель», – заключил он.

Хамзаев, который является руководителем проекта «Трезвая Россия», ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав РФ тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.

Накануне академик РАН Лео Бокерия опроверг пользу красного вина.



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