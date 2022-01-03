В Госдуме предложили разместить на алкоголе «страшные картинки»

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил обязать распространяющие алкогольную продукцию компании размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретной продукцией.

«В РФ на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», – сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что «алкоголь убивает в любом количестве». «Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель», – заключил он.

Хамзаев, который является руководителем проекта «Трезвая Россия», ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав РФ тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.

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