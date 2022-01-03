Daily Mail – «величайшее оскорбление и насмешка» — британцы возмутились посвящению Блэра в рыцари

Присуждение Тони Блэру престижной награды «Орден Подвязки» вызвало недовольство у жителей Соединённого Королевства. Многие британцы не могут простить бывшему премьер-министру вторжения в Ирак и Афганистан, а некоторые предпочли бы увидеть его на скамье подсудимых в Гааге, пишет Daily Mail.



Associated Press

Посвящение Тони Блэра в рыцари вызвало бурю негодования в Соединённом Королевстве. Среди прочего присуждение экс-премьеру «Ордена Подвязки» раскритиковали матери британских военнослужащих, погибших в Афганистане, пишет Daily Mail.

Кэрол Валентайн, сын которой подорвался на мине в 2009 году, назвала награждение Блэра «величайшим оскорблением». Каролин Уитакер, сына которой в 2012-м застрелил афганский полицейский, увидела в новом титуле Блэра «насмешку» истеблишмента над горем, которое пришлось испытать ей и другим женщинам. Ещё одна мать погибшего солдата Хейзел Хант призналась, что собирается в знак протеста вернуть полученный от властей «Крест Елизаветы».

Многие пользователи Twitter также не скрывали своего возмущения возведением бывшего главы правительства в дворяне. «Этот человек должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Какой позорный день», — отреагировал на случившееся политический комментатор Лиам Янг.

«Презрение, с которым британская элита относится к публике, никогда не было столь красноречивым, как в случае её решения наградить Тони Блэра высшим рыцарским орденом. Один миллион иракцев погиб, три миллиона остались без крыши над головой, кровавый след, который привёл к 7/7 (терактам 7 июля 2005 года в Лондоне. — ИноТВ). Встаньте, сэр Тони!» — отметил ещё один пользователь соцсети.

Кроме того, в интернете запустили петицию против награждения Блэра, которая уже собрала свыше 100 тыс. подписей. «Тони Блэр нанёс непоправимый ущерб конституции Соединённого Королевства и самой структуре нашего общества. Он несёт личную ответственность за гибель бесчисленных невинных мирных жителей и за участие в различных конфликтах. Только за одни эти военные преступления его следует привлечь к ответственности», — считает автор инициативы Ангус Скотт.

Бывший премьер-министр в течение многих лет подвергался критике за отправку войск в Афганистан и Ирак. Многие заклеймили его «военным преступником», который, на их взгляд, не заслуживал рыцарского звания.

Не в последнюю очередь на мнение публики повлиял резонансный доклад 2016 года, составленный сэром Джоном Чилкотом. Согласно документу, Блэр придал слишком большое значение «свидетельствам» спецслужб о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения и проигнорировал мирные методы решения, чтобы ввести в Ирак войска.

Блэр ответил на доклад Чилкота двухчасовой пресс-конференцией. На ней непреклонный экс-премьер заявил, что «принял бы аналогичное решение» о вторжении в Ирак, если бы в его распоряжении вновь оказались те же самые разведданные.

Все предшественники Блэра, за исключением одного, получали «Орден Подвязки» сразу после ухода с должности. Однако ему потребовалось более 14 лет, чтобы удостоиться титула. По некоторым данным, награждению мешали его натянутые отношения с Елизаветой II.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Caroljane21: Я считаю это мерзким. Он мерзок. Такого нельзя допускать, и того, кто предложил его кандидатуру, следует уволить.

SD1980: Я в числе подписавших петицию. Меня потрясло то, что его наградили. Я твёрдо верю, что пора заканчивать эту программу раздачи почётных званий.



Sparks: К сожалению, список наград в основном включает знаменитостей, политиков и спортсменов, а не обычных людей, пытающихся изменить жизнь общества к лучшему.



seaview66: Депутатам или правительству плевать на наших солдат и наши семьи или британский народ. Их заботят только собственные интересы.

Montgommery: Весь мир превратился в одно большое посмешище!!!

SomeLoser: Справедливости не существует.

Ipootoo: Подумайте: нам НУЖНО, чтобы все в Великобритании вышли на улицы в знак протеста против этого отвратительного решения, против Блэра. Я за всю свою жизнь НИ РАЗУ не участвовал в протестах, но в этот раз выйду, чтобы выразить своё отвращение.