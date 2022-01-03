Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

«Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.

По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.

Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.

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Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.