France 3 – «как будто на юге» — во Франции первый день 2022 года выдался необычайно тёплым

Первый день нового года по всей Франции оказался непривычно тёплым — в северных регионах в отсутствие снега казалось, что вы на юге. Французы поспешили воспользоваться отличной погодой и устроили первый заплыв в море, прогуливались по пляжу, посещали туристические места или просто наслаждались солнцем на террасе ресторана, передаёт France 3.

Прекрасное начало 2022 года: первое морское купание в Аржелесе, дресс-код — купальник и шапочка Пер-Ноэля. Температура воды — 12 °С, но холод их только забавляет.

ФРАНЦУЗ: Я каждый год так делаю, это здорово для здоровья. А потом мы выпьем по стаканчику.

ФРАНЦУЖЕНКА: Дух перехватывает, это точно. Но когда ты уже в воде, всё хорошо, и особенно когда выходишь из воды.

В Сен-Бревене поступают более благоразумно: прогуливаются по пляжу под прямыми солнечными лучами. Коронавирус забывается, потому что на берегу моря можно воспользоваться привилегией снять маску и признаться в любви начинающемуся году.

ВТОРОЙ ФРАНЦУЗ: Носить маску постоянно — довольно утомительно, а здесь нам хорошо.

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы отлично начинаем новый год с прогулки, и я надеюсь, что следующие дни тоже будет хорошая погода.

Севернее в Мон-Сен-Мишель отлив, и на улочках города встречаются жители Парижа, Кана и Нанта, потому что мягкая погода способствует туризму.

ТРЕТИЙ ФРАНЦУЗ: Да, мы приехали из Канн. И как раз мы привезли хорошую погоду.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы хотели воспользоваться (праздниками. — ИноТВ), и потом – посмотрите, мы привезли солнце.

ЧЕТВЁРТАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Народу немного, погода хорошая…

ПЯТАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Как раз вовремя.

ФРАНЦУЗЫ: С Новым годом!

В Реймсе можно поверить, что мы на юге. На террасах так хорошо, все наслаждаются моментом, но иногда возникает тень беспокойства, потому что сейчас зима.

ШЕСТАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мне кажется, будто я на юге. Погода хорошая, тепло. Очень здорово.

СЕДЬМАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Это непривычно. В обычное время всё было бы покрыто снегом, так что немного сбивает с толку, но здорово.

В этот первый день нового года, солнечный по всей Франции, жители ждут увеличения продолжительности дня и надеются на хороший год.

Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.