 

Sky News – коронавирус добрался до бельгийских полярников

03.01.2022, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Антарктическая научно-исследовательская станция «Принцесса Елизавета» столкнулась со вспышкой COVID-19. Несмотря на строгие противовирусные правила, к настоящему моменту болезнь поразила не менее 16 из 25 работников бельгийского объекта, передаёт Sky News.


Associated Press

Научно-исследовательская станция в Антарктиде борется со вспышкой коронавируса. Тесты на COVID-19 выявили болезнь по крайней мере у 16 из 25 сотрудников объекта, пишет Sky News.

Как поясняет телеканал, речь идёт о принадлежащей Бельгии полярной станции «Принцесса Елизавета». На объекте были введены строгие правила, чтобы избежать заражения.

Рабочие должны предоставлять отрицательный результат теста перед поездкой из Бельгии в ЮАР, где они какое-то время живут в карантине. После этого они снова сдают анализ на коронавирус и в случае отрицательного результата отправляются в Антарктиду.

Тем не менее 14 декабря был зафиксирован первый случай заболевания среди членов команды, которые прибыли на станцию спустя неделю после поездки в ЮАР. Именно в этой африканской стране впервые обнаружили штамм «омикрон», подчёркивает Sky News.

Вскоре положительные результаты тестов оказались у ещё двух полярников. 23 декабря все трое были эвакуированы. Однако сотрудники станции продолжали заболевать COVID, обращает внимание телеканал.

Известно, что все члены группы были полностью привиты. В настоящий момент ни у одного из заразившихся не наблюдается серьёзных осложнений. На станции находятся два врача неотложной помощи, а также оборудование для лечения тяжёлых симптомов и анализа тестов ПЦР.

«Принцесса Елизавета» стала первой в мире полярной исследовательской станцией с нулевым уровнем выбросов. Прибытие на неё было запрещено до полного прекращения вспышки, заключает Sky News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / В РФ опровергли поставки оружия из США

21.07 / США собрались создать антикитайскую коалицию

12.12 / Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае

21.06 / Главе СК взял на контроль историю с поставившей на колени «обидчика» сына

06.08 / Роспотребнадзор рассказал, с чем нельзя сочетать дыню

14.02 / Адвокат Трампа рассказал, что получил около 100 угроз убийством, пока защищал экс-президента

08.12 / В Госдуме опровергли личную заинтересованность Поповой в производстве вакцин

08.01 / После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек

03.12 / Украина переходит к практическому этапу строительства двух военно-морских баз в сотрудничестве с Великобританией

17.04 / Судья Вовк помогал Коломойскому по делу “ПриватБанка” – “Слідство.Інфо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика