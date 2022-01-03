Sky News – коронавирус добрался до бельгийских полярников

Антарктическая научно-исследовательская станция «Принцесса Елизавета» столкнулась со вспышкой COVID-19. Несмотря на строгие противовирусные правила, к настоящему моменту болезнь поразила не менее 16 из 25 работников бельгийского объекта, передаёт Sky News.



Associated Press

Научно-исследовательская станция в Антарктиде борется со вспышкой коронавируса. Тесты на COVID-19 выявили болезнь по крайней мере у 16 из 25 сотрудников объекта, пишет Sky News.

Как поясняет телеканал, речь идёт о принадлежащей Бельгии полярной станции «Принцесса Елизавета». На объекте были введены строгие правила, чтобы избежать заражения.

Рабочие должны предоставлять отрицательный результат теста перед поездкой из Бельгии в ЮАР, где они какое-то время живут в карантине. После этого они снова сдают анализ на коронавирус и в случае отрицательного результата отправляются в Антарктиду.

Тем не менее 14 декабря был зафиксирован первый случай заболевания среди членов команды, которые прибыли на станцию спустя неделю после поездки в ЮАР. Именно в этой африканской стране впервые обнаружили штамм «омикрон», подчёркивает Sky News.

Вскоре положительные результаты тестов оказались у ещё двух полярников. 23 декабря все трое были эвакуированы. Однако сотрудники станции продолжали заболевать COVID, обращает внимание телеканал.

Известно, что все члены группы были полностью привиты. В настоящий момент ни у одного из заразившихся не наблюдается серьёзных осложнений. На станции находятся два врача неотложной помощи, а также оборудование для лечения тяжёлых симптомов и анализа тестов ПЦР.

«Принцесса Елизавета» стала первой в мире полярной исследовательской станцией с нулевым уровнем выбросов. Прибытие на неё было запрещено до полного прекращения вспышки, заключает Sky News.