«Чуть-чуть» считается

Минтранс решил проредить байкальские леса.



Байкал зимой. Фото: Costfoto / Barcroft Media via Getty Images / Barcroft Media via Getty Images

Минтранс предлагает убрать «чуть-чуть» леса вдоль озера Байкал, чтобы впоследствии модернизировать или отремонтировать пролегающую в регионе железную дорогу. Заодно предполагается разгрузить байкальские автомобильные трассы. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных и правовых актов. Экологи с чиновниками не согласны, хотя и признают, что без вырубок, в том числе и сплошных, при строительстве транспортной инфраструктуры не обойтись.

Формулировки законопроекта крайне туманны. Они допускают и прореживание леса, и увеличение полосы вырубки при расширении дорог, и сплошную вырубку. В границах центральной зоны Байкальской природной территории расположены две федеральные автомобильные трассы общей протяжённостью 265 км: Иркутск — Улан-Удэ — Чита (Р-258 «Байкал») и Култук — Монды — граница с Монголией (А-333). Трассы надо ремонтировать, считают в Минтрансе. Большинство участков федеральных маршрутов, из-за того, что они расположены в горной и предгорной местности, не отвечают требованиям безопасности, отличаются высокой загруженностью и аварийностью, подчёркивают в ведомстве.

«Альтернативные пути объезда для автомобильного транспорта отсутствуют, а для железнодорожного транспорта — возможно путём перенаправления сообщения через Байкало-Амурскую магистраль, пропускная способность которой не сможет обеспечить бесперебойность движения», — говорится в пояснительной записке.

Дороги строить надо, но для этого, считают эксперты из Минтранса, необходимо их колею увеличить. Хотя пропускная способность не только Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, но и автомобильных дорог Р-258 «Байкал» и А-333 этого требует.

Между тем, Закон о Байкале запрещает проведение рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением случаев строительства транспортной инфраструктуры на БАМе и Транссибе. В остальных случаях рубки запрещены, но и здесь бы хотелось их избежать, говорит эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призрак озера

Новая цель мирового сообщества — спасти Байкал от уничтожения. Цель РФ прежняя: отстоять право губить озеро в одиночку

«Ремонтировать дороги, конечно, нужно, но для чего нужны сплошные рубки, а это — большой вопрос. Если, конечно, не имеется в виду расширение трассы в десять раз. С учётом того, что леса Байкала сейчас подвергаются достаточно сильной антропогенной нагрузке, дополнительное снятие леса может негативно сказаться на состоянии байкальских лесов и самого озера. Потому что именно деревья обеспечивают поступление чистой воды в Байкал. Поддерживать эту инициативу (Минтранса — Ред.) было бы неправильно», — уверен эколог.

Объём вырубок тоже не известен. «Этого никто пока не знает, — отмечает Михаил Крейндлин, — потому что не разработана проектная документация по реконструкции объектов БАМа и Транссиба. К сожалению, мы её даже не увидим, потому что экспертиза этих объектов проводиться не будет.

Никакого общественного контроля быть не может, увы».

Однако чиновники уверяют, что мероприятия по модернизации автомобильной дороги Р-258 «Байкал» невозможно выполнить без сплошных рубок и изменения категории вновь изымаемых земельных участков из земель лесного фонда, необходимых для размещения элементов автомобильной дороги. Экологи соглашаются, что без пресловутых сплошных рубок не обойтись даже по закону. Но предупреждают: подсчитать, сколько при этом будет ликвидировано деревьев и на каком расстоянии от объектов, невозможно.

«Согласно Лесному кодексу, сплошная рубка — это когда на определённом участке вырубается весь древостой с возможным оставлением определённых деревьев на небольших эксплуатационных участках. Понятно, что для строительства не может быть выборочной рубки. Разве что это не отдельные объекты, к примеру, — стрелки. Вот там может быть рубка выборочная. А если работа идёт по линейной полосе, там строго сплошная вырубка. И понять, сколько будет вырублено деревьев, невозможно», — говорит Крейндлин.

И такое право у подрядчиков, и модернизирующих железную дорогу, и у расширяющих автомобильные трассы, есть. Так как работы, допускаемые законодательством, подразумевают, в том числе, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, перечень которых устанавливает правительство РФ.

Получается, нормативный акт попросту развязывает руки строителям. Более того, законопроект генерирует коррупцию среди чиновников, которые будут давать разрешения на вырубку.

Можно не сомневаться — появится немало желающих воспользоваться расплывчатыми формулировками, чтобы нагреть руки на лесе.

Максим Ярошевский, обозреватель vgudok.com, специально для «Новой»

—