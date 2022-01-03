Le Figaro – «триумф гуманитариев» — французские школьники не хотят изучать математику

Франция оказалась на последнем месте среди европейских стран по уровню знаний математики в школе, приводит Le Figaro данные международного мониторингового агентства. После реформы выпускных экзаменов лишь 37% школьников решают продолжить изучение этого предмета для специализации, при этом в стране катастрофически не хватает инженеров для решения множества задач третьей промышленной революции.



ASSOCIATED PRESS

Французы теряют способности к математике, приходит к выводу Le Figaro на основе свежей статистики, опубликованной Управлением оценки, прогнозирования и эффективности (DEPP). Эта организация детально изучила, какой выбор специализации стали делать ученики предпоследнего и последнего классов после реформы выпускных экзаменов. По данным этого исследования, в 2021—2022 учебном году лишь 37% школьников решили продолжить изучение математики в качестве одного из двух предметов по специальности в дополнение к обязательным дисциплинам и двум языкам.

Как рассказывает французская газета, до реформы учащимся не давали выбора: 85% из них были обязаны учить математику до конца школы. В газете La Croix от 24 ноября председатель Ассоциации преподавателей математики в государственных образовательных учреждениях Себастьян Планшно сетует, что после реформы экзаменов школьники «либо занимаются математикой на экспертном уровне, либо вообще ею не занимаются».

В статье поднимается вопрос: стоит ли беспокоиться из-за того, что молодёжь всё чаще отказывается от математики? Этот порой трудный для усвоения предмет у многих вызывает такой страх, так что в начальной и средней школе уровень знаний по нему продолжает снижаться. Согласно последним данным Международного мониторингового исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS), среди европейских стран Франция занимает последнее место по уровню знаний математики в 7 классе, притом что раньше страна взрастила блестящих математиков, удостоившихся Филдсовской премии.

В то же время такой поворот, считается издание, можно назвать «реваншем гуманитариев»: не потерявшиеся в уравнениях и теоремах, они лучше разбираются в потрясениях современного мира, разоблачают его страхи и находят в нём смысл. Неслучайно самые престижные бизнес-школы и компании теперь с гораздо большей охотой принимают гуманитариев, чем ещё 20—30 лет назад.

Однако во Франции остро не хватает инженеров: каждый год 200 вузов заканчивают 35 тыс. молодых специалистов, которых не хватает для запросов различных предприятий в таких областях, как информационные и цифровые технологии, робототехника, искусственный интеллект и другие. По словам специалистов, для решения задач третьей промышленной революции ежегодно необходимо выпускать не 35, а 50 тыс. инженеров. Директор политехнического университета в Лионе Эммануэль Перрен подтверждает: в некоторых отраслях экспоненциальный рост потребностей в рабочей силе обусловлен продолжающимся ростом уровня технической оснащённости для разработки новых продуктов и услуг. Компаниям как никогда нужны эффективные и совершенствующиеся инженеры, которые могут выполнять широкий спектр работ, быстро находить решения для препятствий на пути прогресса, а также осуществлять цифровой, экологический или социальный переход.

«Принимая во внимание скорость, с которой меняется мир, мы предполагаем, что половины профессий, которые будут осуществлять инженеры через пять лет, сегодня ещё не существует», — добавляет Перрен. Однако он подчёркивает, что эти специалисты благодаря своей способности к формированию понятий, которая во многом закладывается на уроках математики, могут почти естественно развивать свои способности, чтобы приспособиться к инновациям. «Вот почему так называемые французские инженеры с твёрдой научной базой, способные эффективно работать на благо компании, ценятся не только во Франции, но и на международном уровне», — цитирует Le Figaro слова директора политехнического университета Лиона.