 

Euronews – даже перуанских шаманов тревожит напряжённость на мировой арене

03.01.2022, 4:38, Новости дня
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В Перу, в горах недалеко от Лимы, местные шаманы провели древние ритуалы, чтобы заглянуть в будущее и испросить у духов милосердия в новом году, передаёт Euronews. Среди прочего, они заявили, что РФ «не суждено захватить Украину», поскольку они работают над тем, чтобы в мире не было войн и физической агрессии.

Вот уже почти два года, как мир не может справиться с пандемией. Что принесёт нам год 2022-й? Перуанские шаманы провели древние ритуалы в горах недалеко от Лимы, чтобы заглянуть в будущее и испросить у духов милосердия в новом году. Ритм церемонии задавали погремушки маракас, посредники между мирами трубили в бычьи рога.
 
ВАЛЬТЕР АЛАРКОН, шаман: Коронавирус останется с нами, он уже практически стал членом семьи. Он будет мягче, с ним можно будет жить, и постепенно он исчезнет.
 
Напряжённость на мировой арене также беспокоит шаманов. Они воскурили благовония перед портретами лидеров России, Украины, США, Мексики и других стран.

ФЕЛИКС РОЛЬДАН, шаман: Россия хочет захватить Украину, но этому не суждено случиться. Ведь мы, шаманы, работаем над тем, чтобы в мире не было войн, не было физической агрессии.
 
Сбудутся ли эти предсказания? Поможет ли миру шаманский фимиам, букеты из целебных трав, лепестки роз и раковины? Узнаем уже скоро.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.



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