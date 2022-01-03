 

В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина

03.01.2022, 4:18, Новости дня
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Украине посмотрели все.

Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, сообщил о росте популярности российского лидера на Украине. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» –написал Кива в своем Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина. «С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!» – сообщил Кива.

Напомним, 31 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением. В новогоднем обращении глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.



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