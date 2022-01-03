Мнение: О проколе и позоре Джо Байдена



Фото © AP Photo/Evan Vucci

Ну это уже и прямо не лезет ни в какие рамки! Приличные люди такого не допускают…

Американский президент Джо Байден поговорил со своим украинским протеже Владимиром Зеленским. Этот разговор, продолжительность которого никто не указывает, состоялся через пару дней после 50-минутных переговоров нынешнего хозяина Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным. Судя по скупым сообщениям, украинский вопрос обсуждался в основном в контексте предстоящих переговоров США, НАТО и ОБСЕ с Россией по «гарантиям безопасности».

Но позор не в этом.

Как сообщил сам Владимир #Зеленский, стороны «обсудили совместные действия Украины, #США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию». Иными словами, Белый дом вырвал у своего подзащитного, которому угрожает «вооружённая до зубов» 100-тысячная российская военная группировка, дополнительные преференции для американского бизнеса. Всего лишь за повторение ритуальных заклинаний о приверженности Минским договорённостям и Нормандскому формату. Притом что деваться Украине сейчас некуда.

Но позор и не в этом.

Он – на заглавном фото с недавней американо-украинской встречи на высшем уровне.

Просто посмотрите внимательно.

На Джо Байдена.

Да, на колене у него «шпаргалка». То есть, украинский вопрос для главы Белого дома настолько мелок, что даже не стоит удержания в памяти основных деталей. Ну или у самого старого президента США всё совсем плохо с памятью – примерно как у героя анекдотов Леонида Брежнева. Хотя первое – вероятней: когда надо, Джо #Байден вполне справляется без бумажки.

Но позор даже и не в этом.

Ещё раз посмотрите внимательно на Джо Байдена.

У него ведь имидж «почтенного джентльмена». Да, пожилого, консервативного, но вместе с тем подтянутого и даже элегантного. Костюмы всегда по фигуре, сдержанные тона, никаких попугайских расцветок, столь свойственных многим американским лидерам. Даже в casual используется тот же принцип – изящество и сдержанность (с поправкой на пристрастие американцев к бейсболкам).

А тут…

Ведь что гласит главное костюмное правило джентльмена?

Да! Длина брюк и высота носка должны подбираться таким образом, чтобы ни при каких условиях в просвете между нижним срезом брючины и верхом обуви не было видно ни капельки голой ноги. А тут – такой прокол…

Ну позор же! Фи…

Что же до Украины, с которой всё началось. Джо Байден сдаёт её потихоньку, разве нет?

—