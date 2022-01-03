 

Во Львовской области “скорая” сбила пешехода, его госпитализировали

03.01.2022, 4:02, Новости дня
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“Бригада ЭМД, выполняя вызов, совершила автонаезд на пешехода в центре Пустомытов. Пациент 40 лет с травмами доставлен в 8-ю городскую клиническую больницу Львова”, – говорится в сообщении.

Медики отметили, что пострадавшего обеспечили “всем необходимым объемом диагностических и лечебных мероприятий” и провели “нейрохирургическое вмешательство”.

“На место происшествия сразу были вызваны представители полиции с целью оформления ДТП и проведения расследования. Администрация центра находится в связи с родственниками потерпевшего”, – объяснили они.

https://www.facebook.com/emergency.lviv/posts/3108138872733531

По данным “24 канала”, пострадавший в реанимации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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