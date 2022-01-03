Во Львовской области “скорая” сбила пешехода, его госпитализировали
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Бригада ЭМД, выполняя вызов, совершила автонаезд на пешехода в центре Пустомытов. Пациент 40 лет с травмами доставлен в 8-ю городскую клиническую больницу Львова”, – говорится в сообщении.
Медики отметили, что пострадавшего обеспечили “всем необходимым объемом диагностических и лечебных мероприятий” и провели “нейрохирургическое вмешательство”.
“На место происшествия сразу были вызваны представители полиции с целью оформления ДТП и проведения расследования. Администрация центра находится в связи с родственниками потерпевшего”, – объяснили они.
https://www.facebook.com/emergency.lviv/posts/3108138872733531
По данным “24 канала”, пострадавший в реанимации.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет